Администрация Болохово сообщила об урегулировании спора из-за «Смешариков»

Администрация урегулировала конфликт из-за рисунков «Смешариков» на спортивной площадке в Болохово Тульской области. Об этом сообщила глава городской администрации Марина Чуйкина.

«Я лично связалась с мамой юной художницы. В ходе разговора мы пришли к взаимопониманию, инцидент исчерпан. Мной предложено провести совместное мероприятие «Рисуем мультяшек мелом на асфальте»», — написала она на своей странице во «ВКонтакте».

Мероприятие пройдёт под эгидой администрации. Дети смогут рисовать мелом на асфальте персонажей мультфильмов. Дату акции власти назовут позднее.

Ранее сообщалось, что администрация Болохово обратилась в полицию после появления рисунков Кроша, Ёжика и Нюши на резиновом покрытии спортивной площадки. Коммунальщики не смогли удалить сухую пастель водой, а растворитель размазал пигмент по поверхности. Власти опубликовали записи с камер наблюдения, установили личность девочки и напомнили об ответственности по статьям 167 и 214 УК РФ. Родителям предложили самостоятельно смыть рисунки до завершения проверки. Публикация собрала сотни комментариев, в которых жители назвали реакцию чиновников чрезмерной и указали на переполненные урны и заросшие дворы.