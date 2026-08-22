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Регион
22 августа, 01:52

Администрация Болохово сообщила об урегулировании спора из-за «Смешариков»

Обложка © VK / Администрация г. Болохово Киреевского района

Обложка © VK / Администрация г. Болохово Киреевского района

Администрация урегулировала конфликт из-за рисунков «Смешариков» на спортивной площадке в Болохово Тульской области. Об этом сообщила глава городской администрации Марина Чуйкина.

«Я лично связалась с мамой юной художницы. В ходе разговора мы пришли к взаимопониманию, инцидент исчерпан. Мной предложено провести совместное мероприятие «Рисуем мультяшек мелом на асфальте»», — написала она на своей странице во «ВКонтакте».

Мероприятие пройдёт под эгидой администрации. Дети смогут рисовать мелом на асфальте персонажей мультфильмов. Дату акции власти назовут позднее.

Тульский губернатор встретился с девочкой, нарисовавшей «Смешариков» на улице
Тульский губернатор встретился с девочкой, нарисовавшей «Смешариков» на улице

Ранее сообщалось, что администрация Болохово обратилась в полицию после появления рисунков Кроша, Ёжика и Нюши на резиновом покрытии спортивной площадки. Коммунальщики не смогли удалить сухую пастель водой, а растворитель размазал пигмент по поверхности. Власти опубликовали записи с камер наблюдения, установили личность девочки и напомнили об ответственности по статьям 167 и 214 УК РФ. Родителям предложили самостоятельно смыть рисунки до завершения проверки. Публикация собрала сотни комментариев, в которых жители назвали реакцию чиновников чрезмерной и указали на переполненные урны и заросшие дворы.

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Антон Голыбин
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