Тульский губернатор встретился с девочкой, нарисовавшей «Смешариков» на улице

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев лично встретился с семьей девочки, которая разрисовала детскую площадку в Болохово изображениями «Смешариков». Как сообщила мать ребёнка Любовь Щендрыгина, встреча прошла в тёплой атмосфере, и девочка осталась очень довольна.

«Дочь очень рада встрече с губернатором», — приводит РИА «Новости» её слова.

Уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова взяла ситуацию под личный контроль, выступив в защиту несовершеннолетней. Омбудсмен заверила, что в отношении семьи не будет проводиться никаких преследований. Напротив, им предложено принять участие в социально значимых проектах региона. Миляев также выразил поддержку ребенку, призвав общественность и контролирующие органы прекратить давление на девочку.

Напомним, девочка из города Болохово изобразила персонажей мультфильма на резиновом покрытии игровой зоны. Однако ребёнка обвинили в порче муниципального имущества — он нарисовал пастелью Кроша, Ёжика и Нюшу на резиновом покрытии. Местная администрация в среду опубликовала сообщение о передаче заявления в полицию, отметив при этом, что семья может самостоятельно устранить последствия и вернуть покрытию первоначальный вид. При этом Миляев призвал отстать от девочки.