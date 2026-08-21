«Смешарики» позвали в гости девочку, на рисунок которой пожаловались в полицию

Студия «Смешарики» пригласила юную художницу из Тульской области в свой петербургский офис после инцидента с рисунками на детской площадке. Данную информацию рассказала руководитель PR-отдела группы компаний «Рики» Анна Сорокина в беседе с РИА «Новости».

В студии решили поддержать ребенка. Сорокина пояснила, что семью девочки ждет экскурсия по офису, знакомство с процессом создания анимационных проектов и небольшой мастер-класс.

Ситуацию также прокомментировала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она сообщила, что взяла дело под личный контроль. По ее словам, преследования семьи не будет. Напротив, девочка вместе с родителями сможет участвовать в общественной деятельности, направленной на развитие региона.

Напомним, девочка из города Болохово изобразила персонажей мультфильма на резиновом покрытии игровой зоны. Однако ребёнка обвинили в порче муниципального имущества — он нарисовал пастелью Кроша, Ёжика и Нюшу на резиновом покрытии. Местная администрация в среду опубликовала сообщение о передаче заявления в полицию, отметив при этом, что семья может самостоятельно устранить последствия и вернуть покрытию первоначальный вид. При этом глава Тульской области Дмитрий Миляев призвал отстать от девочки.