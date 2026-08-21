Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 12:50

«Смешарики» позвали в гости девочку, на рисунок которой пожаловались в полицию

Обложка © Администрация г. Болохово Киреевского района

Обложка © Администрация г. Болохово Киреевского района

Студия «Смешарики» пригласила юную художницу из Тульской области в свой петербургский офис после инцидента с рисунками на детской площадке. Данную информацию рассказала руководитель PR-отдела группы компаний «Рики» Анна Сорокина в беседе с РИА «Новости».

В студии решили поддержать ребенка. Сорокина пояснила, что семью девочки ждет экскурсия по офису, знакомство с процессом создания анимационных проектов и небольшой мастер-класс.

Ситуацию также прокомментировала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она сообщила, что взяла дело под личный контроль. По ее словам, преследования семьи не будет. Напротив, девочка вместе с родителями сможет участвовать в общественной деятельности, направленной на развитие региона.

«Смешарики» вернулись бумерангом: Мэра Болохова поймали на нарушении
«Смешарики» вернулись бумерангом: Мэра Болохова поймали на нарушении

Напомним, девочка из города Болохово изобразила персонажей мультфильма на резиновом покрытии игровой зоны. Однако ребёнка обвинили в порче муниципального имущества — он нарисовал пастелью Кроша, Ёжика и Нюшу на резиновом покрытии. Местная администрация в среду опубликовала сообщение о передаче заявления в полицию, отметив при этом, что семья может самостоятельно устранить последствия и вернуть покрытию первоначальный вид. При этом глава Тульской области Дмитрий Миляев призвал отстать от девочки.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Общество
  • Тульская область
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar