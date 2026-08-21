«Смешарики» вернулись бумерангом: Мэра Болохова поймали на нарушении

Главу города Болохово Тульской области Марию Чуйкину попросили проверить после публикации видео, на котором она нарушает правила перевозки ребёнка в автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Видео © Telegram/Baza/Мария Чуйкина

Поводом для обращений в полицию стала запись из социальных сетей чиновницы. На кадрах, как утверждается, Чуйкина везёт ребёнка в детский сад, при этом одной рукой управляет автомобилем, а другой снимает видео на телефон. Пользователи также обратили внимание, что ребёнок находится на переднем пассажирском сиденье без детского кресла и не пристёгнут ремнём безопасности.

После публикации видео жители Болохово начали заявлять о намерении обратиться в правоохранительные органы с просьбой проверить возможные нарушения ПДД. При этом глава города закрыла комментарии под публикацией, однако сам ролик не удалила.