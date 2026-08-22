Росавиация ограничила работу аэропортов Самары и Ульяновска 22 августа

Аэропорты Самары и Ульяновска временно перестали принимать и выпускать самолёты. Ограничения действуют в Курумоче и Баратаевке, сообщила Росавиация.

«Аэропорты Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

На момент публикации ограничения также действуют в аэропортах Тамбова, Саратова и Пензы. Таким образом, самолёты временно не принимают и не выпускают пять аэропортов: Донское, Гагарин, Курумоч, Баратаевка и воздушная гавань Пензы.

Росавиация уже сняла ограничения в Сочи и Геленджике. Аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы по обычному графику с 08:30 до 20:00 мск. Ведомство не назвало сроки возобновления работы остальных аэропортов.

Ранее ВСУ атаковали пассажирский микроавтобус, который следовал из Сухума в Донецк. Удар произошёл на трассе Донецк — Харцызск — Амвросиевка возле посёлка Харьковское. Погибли водитель и подросток 2011 года рождения. Ещё четыре пассажирки получили ранения. Женщина 1991 года рождения получила тяжёлые ранения. Две другие пассажирки, 1986 и 1978 годов рождения, находятся в состоянии средней степени тяжести. Также пострадала женщина 1990 года рождения.