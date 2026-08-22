Хоккеист Бурмистров подписал контракт с клубом ECHL «Цинциннати Сайклонс»

Хоккеист Александр Бурмистров спустя девять лет после возвращения в российский хоккей снова отправится в Северную Америку. 34-летний нападающий заключил соглашение с «Цинциннати Сайклонс» — клубом ECHL, который является фарм-командой «Торонто Мэйпл Лифс». Контракт рассчитан на сезон-2026/27, сообщили в пресс-службе клуба.

Путь Бурмистрова в американском хоккее начался с высокого выбора на драфте. В 2010 году «Атланта Трэшерс» взяла российского форварда под восьмым номером. Впоследствии он защищал цвета также «Виннипег Джетс», «Аризоны Койотис» и «Ванкувер Кэнакс». За семь сезонов в НХЛ игрок провёл 348 встреч и записал на свой счёт 101 результативное действие — 37 шайб и 64 передачи.

Наиболее продуктивным для Бурмистрова стал чемпионат-2011/12 в составе «Виннипега»: 28 очков в 76 матчах при 13 заброшенных шайбах и 15 голевых передачах. После возвращения в Россию нападающий продолжил карьеру в КХЛ. Всего в регулярных чемпионатах КХЛ Бурмистров провёл 423 матча и набрал 154 очка: 46 раз поражал ворота соперников и 108 раз ассистировал партнёрам.

Ранее обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов стал игроком новосибирского хоккейного клуба «Сибирь». Трансфер состоялся на правах свободного агента. Для «Сибири» это одно из самых громких приобретений в истории клуба. Кузнецов ранее выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.