Учебный корабль Балтийского флота «Перекоп», совершающий дальний штурманский поход вокруг Евразии и Африки, прибыл в главную базу Тихоокеанского флота — город Владивосток. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

Во Владивостоке корабль встретили с традиционными почестями: у причала собрались представители командования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота, а также оркестр. По сложившейся морской традиции экипаж после дальнего плавания встретили хлебом-солью.

Перед заходом в порт на борту судна прошёл торжественный митинг, посвящённый завершению третьего, четвёртого и пятого этапов похода. В нём приняли участие курсанты, проходящие штурманскую практику на «Перекопе». За время перехода от Североморска до Владивостока корабль преодолел более 7 тысяч морских миль, а будущие офицеры отстояли 210 штурманских вахт. Курсанты успешно освоили программу практики и уже допущены к самостоятельному несению вахты и эксплуатации морских навигационных средств.

Штурманский поход учебного корабля «Перекоп» начался в июле и продлится до середины декабря 2026 года. Всего судну предстоит пройти около 30 тысяч морских миль по Северному морскому пути, через четыре океана, 14 морей, 23 пролива и девять заливов. В маршруте запланированы заходы в 12 иностранных портов.

Ранее Life.ru писал, что Великобритания может столкнуться с нехваткой военных сил для защиты своих судов в случае гипотетической попытки их захвата Россией. Собеседники издания The Telegraph считают наиболее уязвимым Индо-Тихоокеанский регион, где британское военное присутствие ограничено. По их мнению, в случае такого сценария Королевским ВМС может не хватить кораблей для защиты судоходства.