Прилёт 18 рейсов задерживается в аэропорту Новосибирска

Расписание новосибирского аэропорта Толмачёво заметно разошлось с плановым: 18 рейсов пока не прибыли в Новосибирск в расчётное время. Ещё три прилёта исключены из расписания. Об этом свидетельствует онлайн-табло авиагавани.

Среди задержанных — самолёты, следующие из Красноярска, Сочи, Самары, Антальи, Екатеринбурга, Иркутска, Усть-Каменогорска, Улан-Удэ, Читы, Якутска, Абакана, Нижневартовска, Братска, Кызыла, Талакана и Мирного. Четыре рейса связаны с Санкт-Петербургом. Отмены коснулись прибытий из Москвы, Горно-Алтайска и Иркутска.

Проблемы с расписанием есть и на вылет. Толмачёво задерживает четыре отправления в Санкт-Петербург и рейс в Сочи. Кроме того, отменены вылеты в Горно-Алтайск, Москву и Иркутск.

Ранее аэропорты Самары и Ульяновска временно перестали принимать и выпускать самолёты. Ограничения действуют в Курумоче и Баратаевке. Ограничения также действуют в аэропортах Тамбова, Саратова и Пензы. Таким образом, самолёты временно не принимают и не выпускают пять аэропортов: Донское, Гагарин, Курумоч, Баратаевка и воздушная гавань Пензы. Росавиация уже сняла ограничения в Сочи и Геленджике.