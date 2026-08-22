Богатырь весом 5,6 кг родился в молодой семье во Владивостоке

Ребёнок весом 5 600 г и ростом 59 см родился во Владивостоке. Роды прошли в Приморском краевом перинатальном центре. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Ребёнок появился на свет у молодой жительницы города. Врачи провели плановое кесарево сечение. Медики заранее знали, что столкнутся с редким случаем.

«Операция прошла успешно. В 11:19 на свет появился маленький богатырь. И он, и молодая мама чувствуют себя хорошо. Кстати, это первый ребёнок в семье приморцев», — рассказали в центре.

Мать и ребёнок находятся под наблюдением врачей. Перинатальный центр напомнил будущим родителям о подготовке к беременности, ранней постановке на учёт и соблюдении рекомендаций медиков. Специалисты также посоветовали вести здоровый образ жизни.

Ранее у 57-летнего главного тренера сборной России Валерия Карпина родился первый сын. Мальчик стал шестым ребёнком специалиста, у которого уже есть пять дочерей. Для Карпина и его супруги Дарьи это третий общий ребёнок, ещё три дочери тренера родились в предыдущих браках. О беременности Дарья рассказала накануне 8 Марта, а пол ребёнка супруги раскрыли на семейной вечеринке. Роды прошли в клиническом госпитале в Подмосковье, имя сына родители не сообщили.