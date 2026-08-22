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22 августа, 03:01

Трамп заявил, что никогда не видел смеющегося коммуниста

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что коммунисты не смеются и не улыбаются, так как являются несчастными людьми. В ходе своего выступления на митинге в Южной Каролине республиканец заверил, что за всю жизнь не встречал ни одного счастливого коммуниста.

«Вы когда-нибудь видели счастливого коммуниста? Вы видели, чтобы коммунисты смеялись? Я — никогда. Они несчастные люди», — высказался хозяин Белого дома.

Кроме того, Трамп вновь обозначил идеологическое противостояние как один из ключевых пунктов своей предвыборной кампании, пообещав победить коммунизм на предстоящих выборах в Конгресс.

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При этом недавно Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о коммунизме, сравнив свои возможные политические способности с лидерами прошлого. Американский лидер допустил, что при желании мог бы добиться больших успехов в продвижении коммунистических идей. Республиканец подчеркнул, что в случае выбора такого пути мог бы войти в историю наравне с Владимиром Лениным.

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Виталий Приходько
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