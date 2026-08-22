Трамп заявил, что никогда не видел смеющегося коммуниста

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что коммунисты не смеются и не улыбаются, так как являются несчастными людьми. В ходе своего выступления на митинге в Южной Каролине республиканец заверил, что за всю жизнь не встречал ни одного счастливого коммуниста.

«Вы когда-нибудь видели счастливого коммуниста? Вы видели, чтобы коммунисты смеялись? Я — никогда. Они несчастные люди», — высказался хозяин Белого дома.

Кроме того, Трамп вновь обозначил идеологическое противостояние как один из ключевых пунктов своей предвыборной кампании, пообещав победить коммунизм на предстоящих выборах в Конгресс.

При этом недавно Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о коммунизме, сравнив свои возможные политические способности с лидерами прошлого. Американский лидер допустил, что при желании мог бы добиться больших успехов в продвижении коммунистических идей. Республиканец подчеркнул, что в случае выбора такого пути мог бы войти в историю наравне с Владимиром Лениным.