В МЧС предупредили о тумане с видимостью 200–500 метров в Москве

Туман с видимостью 200–500 метров ожидается в ближайшие часы. Он затронет Троицкий и Новомосковский административные округа Москвы. Об этом сообщило столичное управление МЧС со ссылкой на Росгидромет.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 08 часов 22 августа в ТиНАО Москвы ожидается туман с видимостью 200-500 метров», — говорится в сообщении.

МЧС призвало водителей соблюдать осторожность на дорогах. Автомобилистам посоветовали снизить скорость, увеличить дистанцию и отказаться от внезапных манёвров.

Пешеходам также следует внимательнее переходить проезжую часть в условиях ограниченной видимости.

Ранее синоптик Александр Ильин спрогнозировал похолодание в Москве с 28 августа. С 24 по 27 августа воздух прогреется до +16…+21 градуса, пройдут кратковременные дожди и подует северо-западный ветер. 29 августа температура поднимется до +20 градусов, но 30 и 31 августа вновь снизится до +10…+15. Ночью столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов. На 1 сентября синоптик ожидает +17…+19 градусов без осадков.