Кадровая перестановка в украинском руководстве, связанная с Михаилом Фёдоровым, вряд ли будет пересмотрена. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник считает маловероятным его возвращение на пост главы Минобороны Украины.

Как он заявил ТАСС, смена руководителя ведомства потребовала от главаря киевского руководства Владимира Зеленского непростых усилий внутри украинского парламента. Ему пришлось добиваться поддержки Верховной рады для утверждения своего кандидата. Именно поэтому, полагает Мирошник, обратный ход будет затруднителен: принятое решение уже прошло необходимую процедуру.

Призыв экс-министра обороны Украины Михаила Фёдорова провести выборы не помог ему усилить давление на Владимира Зеленского. Участники митингов, начавшихся после увольнения Фёдорова, требовали вернуть его в Минобороны и критиковали решения властей. Однако идея голосования во время конфликта широкого отклика среди них не получила, а число протестующих стало сокращаться. Сам Фёдоров ранее говорил о системном кризисе управления и заявлял, что жители не могут бесконечно жить в условиях, когда им непонятна логика принимаемых властями решений.