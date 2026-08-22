Украинские войска превратили советские здания в укрепления и огневые точки. Оборону оборудовали в населённом пункте Водянское в ДНР. Об этом рассказал заместитель командира 1-го батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко группировки войск «Центр» Илья Гурьянов, пишет ТАСС.

«Противник строил свою оборону больше отталкиваясь от контроля за небом, но также были опорные пункты в самом населённом пункте, укреплённые здания с очень-очень хорошими подвалами, огневые точки, которые достаточно сложно было уничтожить. Сами по себе здания и строения ещё советских времён, они очень-очень крепкие, монолитные», — рассказал военнослужащий.

Для уничтожения монолитных бетонных опорных пунктов российские штурмовики применяли старый способ. Бойцы забрасывали внутрь противотанковые мины. Эту работу выполняли наземные штурмовые группы. После этого по укреплениям наносили удары тяжёлая артиллерия и беспилотники.

Ранее военный эксперт Виталий Киселёв рассказал о стрельбе ВСУ по пожилым жителям Красного Лимана, которые отказывались от эвакуации. По его данным, в городе также фиксировали случаи исчезновения людей. Около 1 тыс. жителей продолжают оставаться в Красном Лимане даже после угроз со стороны украинских военнослужащих. Киселёв не исключил, что после освобождения города с преследованием и стрельбой могут столкнуться жители Славянска и Краматорска.