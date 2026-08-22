Карпов: Россиянам старше 80 лет положена двойная фиксированная выплата

Россияне старше 80 лет и инвалиды I группы имеют право на увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Об этом РИА «Новости» сообщил доцент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Кирилл Карпов.

Главное основание — 80-летний возраст. Для пенсионеров, перешагнувших этот рубеж, фиксированная выплата устанавливается в двойном размере. Такое же правило действует при установлении инвалидности I группы. Однако получить повышение сразу по обоим основаниям нельзя. Если 80-летний пенсионер одновременно имеет I группу инвалидности, фиксированную выплату увеличат только один раз.

На дополнительные выплаты также могут претендовать граждане, содержащие нетрудоспособных членов семьи. В числе оснований специалист назвал и длительный северный либо сельский стаж. При этом речь идёт именно о фиксированной части страховой пенсии.

Ранее Life.ru писал, что пенсионеры, отработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет и живущие в деревне, могут получать ежемесячную прибавку к страховой пенсии. Её размер — 2396,17 рубля. Это не какая-то новая льгота, а надбавка, которая положена по закону, но многие о ней даже не знают. Размер доплаты привязан к фиксированной выплате. В 2026 году она составляет 9584,69 рубля. Надбавка равна 25% от этой суммы — отсюда и получается 2396,17 рубля. При этом прибавка ежегодно индексируется вместе с фиксированной выплатой.