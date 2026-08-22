Расчёт РСЗО «Торнадо-С» ударил по резервам ВСУ в двух областях

Расчёт РСЗО «Торнадо-С» группировки войск «Восток» нанёс удар по объектам Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Расчёт РСЗО нанёс удар по объектам ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

По данным ведомства, под огонь попали места размещения резервных подразделений, личный состав и военная техника. Также были поражены антенны спутниковой связи Starlink. Количество уничтоженных военнослужащих и единиц техники не уточняется.

Ранее в портах Одессы и Черноморска прогремела серия взрывов. На месте прилётов — сильное возгорание. Ракетно-дроновая атака началась в 03:30 утра и длилась около полутора часов. Под обстрел попала портовая инфраструктура Одессы и Черноморска. Взрывы также раздавались в сёлах Каролино-Бугаз, Тузлы, Аккерман и посёлке Затока. Атака осуществлялась с помощью дронов «Герань» и ракет Х-31.