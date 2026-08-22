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22 августа, 05:07

В Черниговской области подразделение ВСУ «Химера» понесло потери

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

В Черниговской области подразделение погранслужбы Вооружённых сил Украины (ВСУ) «Химера» понесло огромные потери. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков.

Источник заявил, что подразделение беспилотных систем, входящее в состав 105 погранотряда, понесло потери под Черниговом, что стало ясно из некрологов. При этом тела погибших остаются невостребованными на протяжении нескольких месяцев.

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Ранее стало известно, что общая численность иностранных наёмников, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины, в настоящее время составляет около 14 тысяч человек. При этом примерно половина из них — граждане Колумбии. Основная масса латиноамериканских боевиков сосредоточена на правом берегу Днепра в Херсонской области, а также в Николаеве и Одессе. Наёмники несут огромные потери и зачастую ликвидируются практически сразу после прибытия на Украину.

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Тимур Хингеев
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