Источник заявил, что подразделение беспилотных систем, входящее в состав 105 погранотряда, понесло потери под Черниговом, что стало ясно из некрологов. При этом тела погибших остаются невостребованными на протяжении нескольких месяцев.

Ранее стало известно, что общая численность иностранных наёмников, воюющих на стороне Вооружённых сил Украины, в настоящее время составляет около 14 тысяч человек. При этом примерно половина из них — граждане Колумбии. Основная масса латиноамериканских боевиков сосредоточена на правом берегу Днепра в Херсонской области, а также в Николаеве и Одессе. Наёмники несут огромные потери и зачастую ликвидируются практически сразу после прибытия на Украину.