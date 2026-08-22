Не жара виновата: Биолог объяснил нашествие «португальских корабликов» в Европе

Появление физалий у берегов Франции и Испании связано не с аномальной жарой, а с направлением ветра и морскими течениями. Об этом РИА «Новости» рассказал биолог французского океанариума Ла-Рошель Гийом Эвеяр.

По словам биолога, физалии перемещаются благодаря поплавку, который работает как своеобразный парус. Если ветер направлен к европейскому побережью, он приносит их к берегу.

Эвеяр отметил, что поплавок у этих организмов может располагаться с разных сторон гребня. Поэтому одни физалии дрейфуют влево, а другие — вправо.

Эксперт подчеркнул, что «португальские кораблики» появляются у европейских берегов круглый год. Летом интерес к ним возрастает, поскольку в это время они чаще мешают отдыхающим и могут жалить купающихся.

Ранее Financial Times сообщила, что похожие на медуз «португальские кораблики» в больших количествах появились на атлантическом побережье Франции и Испании. За две недели они ужалили более тысячи человек. Их щупальца способны вызывать болезненные ожоги, причём опасность сохраняется даже после того, как физалию выбросило на берег.