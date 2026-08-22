Российские военные прорвали оборонительную линию ВСУ на Ореховском участке в Запорожской области и закрепляются на новых позициях. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, успехи на этом направлении были достигнуты на текущей неделе. Сейчас российские бойцы продолжают закрепляться на занятых рубежах и позициях.

Ранее подразделение беспилотных систем «Химера» 105-го погранотряда ВСУ, по данным российских силовиков, понесло потери под Черниговом. О них стало известно из некрологов, при этом тела погибших якобы остаются невостребованными несколько месяцев.