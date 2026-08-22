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Регион
22 августа, 05:48

Марочко: Оборону ВСУ на Ореховском направлении удалось прорвать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Российские военные прорвали оборонительную линию ВСУ на Ореховском участке в Запорожской области и закрепляются на новых позициях. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, успехи на этом направлении были достигнуты на текущей неделе. Сейчас российские бойцы продолжают закрепляться на занятых рубежах и позициях.

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Ранее подразделение беспилотных систем «Химера» 105-го погранотряда ВСУ, по данным российских силовиков, понесло потери под Черниговом. О них стало известно из некрологов, при этом тела погибших якобы остаются невостребованными несколько месяцев.

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Дарья Денисова
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