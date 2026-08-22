Мэр Москвы Собянин сообщил об уничтожении пяти БПЛА ВСУ

Сегодня утром мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации воздушной угрозы. Силы противовоздушной обороны Министерства обороны пресекли попытку прорыва к столице. На подлёте к городу были уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов.

Все цели успешно поражены силами военного ведомства. Аппараты не смогли нанести ущерб городской инфраструктуре и жилым кварталам. Их перехват произошел на безопасном удалении от границ мегаполиса.

Ранее Минобороны России отчиталось об отражении массированной атаки дронов. Так, за 12 часов, с восьми утра до восьми вечера 21 августа, российские силы ПВО ликвидировали 211 украинских беспилотников над регионами страны. Как уточнили в оборонном ведомстве, атаки были зафиксированы в ряде регионов страны, включая Белгородскую, Брянскую, Орловскую, Тульскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Смоленскую, Рязанскую, Владимирскую и Московскую области, а также Республику Крым и акваторию Чёрного моря. Все 211 беспилотников были успешно перехвачены.