Два человека погибли в авиакатастрофе в Хорватии
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Два человека погибли при крушении малого самолёта в Хорватии. Воздушное судно, летевшее из Чехии, разбилось в районе города Задар, передаёт пресс-служба хорватской полиции.
Самолёт пропал с радаров, после чего началась поисковая операция. Около 22:00 спасатели обнаружили обломки и тела двух погибших, сообщили в хорватской полиции.
Место крушения нашли в горах на территории национального парка Пакленица, примерно в 60 километрах от Задара.
Другие обстоятельства авиакатастрофы пока не уточняются.
Ранее тело мужчины нашли после крушения легкомоторного самолёта в Германии. Воздушное судно упало на чердак жилого дома в Нижней Саксонии, полиция ищет второго человека, который мог находиться на борту.
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