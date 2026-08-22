Два человека погибли в авиакатастрофе в Хорватии

Два человека погибли при крушении малого самолёта в Хорватии. Воздушное судно, летевшее из Чехии, разбилось в районе города Задар, передаёт пресс-служба хорватской полиции.

Самолёт пропал с радаров, после чего началась поисковая операция. Около 22:00 спасатели обнаружили обломки и тела двух погибших, сообщили в хорватской полиции.

Место крушения нашли в горах на территории национального парка Пакленица, примерно в 60 километрах от Задара.

Другие обстоятельства авиакатастрофы пока не уточняются.

Ранее тело мужчины нашли после крушения легкомоторного самолёта в Германии. Воздушное судно упало на чердак жилого дома в Нижней Саксонии, полиция ищет второго человека, который мог находиться на борту.