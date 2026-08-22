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22 августа, 05:55

Глава МИД ФРГ Вадефуль прибыл с необъявленным визитом в Киев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Глава германской дипломатии Йоханн Вадефуль совершил скрытую поездку в украинскую столицу. Он прибыл туда на железнодорожном транспорте ранним утром, пишут местные СМИ. Официальные власти не анонсировали этот рабочий визит заранее.

В немецком внешнеполитическом ведомстве раскрыли детали программы пребывания. Главной темой закрытых консультаций стала подготовка энергосистемы к холодам. Речь идет о поставках автономных источников питания и защите узлов генерации.

Помимо техники, стороны намерены обсудить долгосрочные гарантии стабильности. В приоритете укрепление оборонного потенциала украинской армии.

Новый глава Минобороны Великобритании Уэз Стритинг прибыл в Киев
Новый глава Минобороны Великобритании Уэз Стритинг прибыл в Киев

До этого бывший спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетил Одесский морской порт в составе американской делегации. Как сообщает Минтранс Незалежной, гостя сопровождал первый замминистра инфраструктуры Сергей Деркач. Визит состоялся 21 августа.

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Оксана Попова
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