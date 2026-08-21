Бывший спецпосланник США по Украине Келлог прибыл в Одессу

Бывший спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог посетил Одесский морской порт в составе американской делегации. Как сообщает Минтранс Незалежной, гостя сопровождал первый замминистра инфраструктуры Сергей Деркач. Визит состоялся 21 августа.

В ходе визита в порт Келлога сопровождала делегация в составе министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, руководителя Администрации морских портов Николая Кравчука, главы Одесской ОВА Олега Кипера и командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы. Ключевым пунктом повестки дня стало обсуждение стратегий привлечения частных инвестиций и поддержки международных партнеров для реализации проектов по восстановлению портовой инфраструктуры Украины.