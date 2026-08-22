Азаров заявил о полной неготовности Украины к зимнему сезону

Бывший глава правительства Украины Николай Азаров дал жёсткий прогноз предстоящему отопительному периоду. Он утверждает, что территория под контролем нынешнего руководства совершенно не готова к наступлению холодов. Такое заявление политик сделал в беседе с журналистами ТАСС.

Своё утверждение он подкрепляет официальной статистикой. Согласно имеющимся данным, объёмы топлива в хранилищах находятся на критическом минимуме. Запасов природного газа, энергетического угля и горюче-смазочных материалов физически не хватит на весь холодный период.

Слова экс-премьера фактически подтверждают оценки действующего лидера страны. Владимир Зеленский сам ранее публично заявлял, что жителям придется непросто. Однако Азаров идёт дальше в своих оценках ситуации.

Политик называет будущую зиму не просто тяжёлой, а критичной. По его мнению, низкие температуры станут проверкой системы управления государством на прочность. Этот сезон должен окончательно вскрыть абсолютную недееспособность команды управленцев.

Азаров прямо указывает на отсутствие профессионализма у людей, принимающих решения. Власть демонстрирует полную неспособность организовать базовые процессы жизнеобеспечения. Накопление резервов было сорвано из-за системных ошибок менеджмента.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о личных запасах, которые он сделал перед наступлением зимы. Бывший министр признался, что подготовился к возможным трудностям и заранее закупил необходимые продукты и воду. По словам Кулебы, дома у него постоянно хранится запас питьевой воды, а также крупы и другие продукты длительного хранения. Кроме того, он сообщил о заготовленных дровах, которые должны помочь в холодный период.