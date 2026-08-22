В ЮАР убит экс-чемпион мира по боксу Золани Тете

В Южно-Африканской Республике совершено жестокое нападение на знаменитого атлета. Двое неизвестных расстреляли бывшего чемпиона мира Золани Тете. По предварительным данным радиостанции SABC, трагедия произошла вечером в городе Мдантсане.

Спортсмен только что закончил тренировку и подъехал к своему жилищу. Он находился внутри автомобиля вместе с молодой женщиной. Боксер остановился прямо у въездных ворот, ожидая их автоматического открытия.

В этот момент из темноты выбежали двое вооружённых мужчин в балаклавах. Преступники открыли шквальный огонь по салону машины практически в упор. Получив тяжелые ранения, 38-летний Тете попытался спасти себя и спутницу.

Он сумел завести двигатель и загнать автомобиль во двор уже под градом пуль. Однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Легендарный боксёр скончался на месте до приезда медиков.

Его пассажирка выжила чудом, но её состояние остаётся крайне тяжёлым. Девушка получила множественные огнестрельные попадания. Сейчас она экстренно госпитализирована, врачи борются за сохранение её жизни.

Бригады криминалистов оцепили район NU17 для сбора гильз и улик. Правоохранители пока не выдвигают официальных версий мотива преступления. Основная рабочая гипотеза связана с разбойным нападением ради угона транспорта.

Ранее сообщалось, что знаменитый непальский альпинист Нирмал Пурджа погиб в возрасте 43 лет при сходе лавины на горе Броуд-Пик.Перед восхождением он рассказал в соцсетях, что оно не входило в его изначальные планы, пока он находился в Пакистане.