Приехала и ахнула: как уроженку Эстонии встретила Россия после 30 лет разлуки

Уроженка Эстонии Елена, переехавшая в Россию в 2023 году, рассказала РИА «Новости» о первых впечатлениях от страны после более чем 30-летнего отсутствия.

Особенно её впечатлил небоскрёб «Лахта-центр». Кроме того, женщина отметила приветливость людей, которая, по её словам, оказалась совсем не такой, как она ожидала после рассказов соотечественников.

Семья Елены переехала в Россию по государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

В конце 2023 года они поселились в Великом Новгороде.

Ранее интерес к переезду из Канады в Россию вырос в первой половине 2026 года. В российском посольстве сообщили, что с начала года оформили 61 свидетельство участника программы переселения соотечественников, а среди желающих перебраться в РФ есть и коренные канадцы.