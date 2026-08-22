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22 августа, 06:36

Приехала и ахнула: как уроженку Эстонии встретила Россия после 30 лет разлуки

Семья из Эстонии переехала в Великий Новгород по госпрограмме

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Уроженка Эстонии Елена, переехавшая в Россию в 2023 году, рассказала РИА «Новости» о первых впечатлениях от страны после более чем 30-летнего отсутствия.

Особенно её впечатлил небоскрёб «Лахта-центр». Кроме того, женщина отметила приветливость людей, которая, по её словам, оказалась совсем не такой, как она ожидала после рассказов соотечественников.

Семья Елены переехала в Россию по государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

В конце 2023 года они поселились в Великом Новгороде.

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Ранее интерес к переезду из Канады в Россию вырос в первой половине 2026 года. В российском посольстве сообщили, что с начала года оформили 61 свидетельство участника программы переселения соотечественников, а среди желающих перебраться в РФ есть и коренные канадцы.

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Дарья Денисова
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