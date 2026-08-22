Массированная атака отражена: Почти полтысячи БПЛА перехвачены российскими военными

Российские дежурные силы противовоздушной обороны отработали минувшую ночь с максимальной нагрузкой. По официальным данным военного ведомства, была пресечена попытка массированного удара по глубоким тылам страны. Всего дежурными расчетами было ликвидировано 457 воздушных целей.

География перехвата охватывает практически весь юг и центр европейской части России. Беспилотники противника были замечены радиолокационными станциями над акваториями двух морей. Часть летательных аппаратов удалось уничтожить непосредственно над водной гладью Азовского и Чёрного морей.

Ранее Минобороны России отчиталось об отражении массированной атаки дронов. Так, за 12 часов, с восьми утра до восьми вечера 21 августа, российские силы ПВО ликвидировали 211 украинских беспилотников над регионами страны. Как уточнили в оборонном ведомстве, атаки были зафиксированы в ряде регионов страны, включая Белгородскую, Брянскую, Орловскую, Тульскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Смоленскую, Рязанскую, Владимирскую и Московскую области, а также Республику Крым и акваторию Чёрного моря. Все 211 беспилотников были успешно перехвачены.