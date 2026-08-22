Запад недослал 36 миллиардов: Украина не получила обещанного финансирования

Украина получила менее 13 млрд долларов из 49 млрд международной финансовой поддержки, которую планировалось привлечь в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчёты.

В общей сложности Киев рассчитывал на 49 млрд долларов помощи от международных партнёров, включая Евросоюз, Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Таким образом, объём недополученного финансирования превысил 36 млрд долларов.

Речь идёт именно о запланированном объёме международной финансовой поддержки на текущий год, а не о полном объёме помощи, предоставленной Украине за всё время.

Ранее глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что с 2022 года страна получила около $200 млрд прямой бюджетной помощи от международных партнёров. Он назвал эту сумму колоссальной.