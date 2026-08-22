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22 августа, 07:46

Пенсия подросла: Сколько в среднем получают россияне в 2026 году

Средняя соцпенсия в РФ достигла 16,6 тысячи рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Средний размер социальной пенсии в России достиг 16 590 рублей к июлю 2026 года. За год выплата увеличилась более чем на тысячу рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

В июле 2025 года средняя соцпенсия составляла 15 534 рубля. Таким образом, за 12 месяцев показатель вырос на 1 056 рублей.

Для работающих получателей средняя выплата в июле составила 12 436 рублей. У неработающих граждан показатель оказался выше — 16 981 рубль.

Время — деньги. Как рассчитать будущую пенсию и избежать недоплаты
Время — деньги. Как рассчитать будущую пенсию и избежать недоплаты

Ранее средняя пенсия неработающих пенсионеров в 2026 году превысила 40 тысяч рублей в шести регионах России. Самые высокие выплаты получают на Чукотке — почти 50 тысяч рублей, а в среднем по стране в июле показатель составил 25 834 рубля.

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Дарья Денисова
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