Пенсия подросла: Сколько в среднем получают россияне в 2026 году
Средняя соцпенсия в РФ достигла 16,6 тысячи рублей
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Средний размер социальной пенсии в России достиг 16 590 рублей к июлю 2026 года. За год выплата увеличилась более чем на тысячу рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА «Новости».
В июле 2025 года средняя соцпенсия составляла 15 534 рубля. Таким образом, за 12 месяцев показатель вырос на 1 056 рублей.
Для работающих получателей средняя выплата в июле составила 12 436 рублей. У неработающих граждан показатель оказался выше — 16 981 рубль.
Ранее средняя пенсия неработающих пенсионеров в 2026 году превысила 40 тысяч рублей в шести регионах России. Самые высокие выплаты получают на Чукотке — почти 50 тысяч рублей, а в среднем по стране в июле показатель составил 25 834 рубля.
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