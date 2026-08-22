«Не будет флага — не будет страны»: Герой России Соболев — о главном символе России

Государственный флаг нужно оберегать всеми силами так же, как Боевое знамя воинской части. Об этом в День Государственного флага заявил Герой России, помощник главы Республики Саха и участник программы «Время героев» Николай Соболев в разговоре с ТАСС.

«[Государственный флаг] — это символ нашей государственной целостности. Нас ещё в училище приучали, что, если знамени нету — нет части, не будет флага — не будет страны. То есть это самый главный символ, который должны знать и защищать любой ценой», — сказал он.

По словам Соболева, страна будет жить ровно до того момента, пока остаётся хотя бы один человек, готовый держать в руках её флаг.

День Государственного флага в России отмечают каждый год 22 августа. Праздник появился в 1994 году по указу президента Бориса Ельцина. Дата связана с тем, что 22 августа 1991 года в стране вернули исторический российский триколор. Флаг остаётся одним из официальных символов государства.

Николай Соболев начинал путь в военно-спортивном клубе имени Владислава Фелькера, а затем окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. За годы службы он получил два ордена Мужества и медаль «За отвагу», а также был удостоен звания Героя России.

А ранее Герой России Эдуард Казымов предложил считать российские флаги, прошедшие через специальную военную операцию, национальными реликвиями. В беседе с информагентством он напомнил, что бережное отношение к боевому стягу является одной из главных традиций русской армии, и подчеркнул, что сохранение этих знамен помогает передавать историю о героизме защитников будущим поколениям. Ассоциация ветеранов СВО уже занимается этой работой, создавая музеи и экспозиции с флагами, которые бойцы водружали в освобожденных городах.