Политолог Жарихин объяснил, почему Запад не меняет Зеленского

Большинство западных стран пока устраивает Владимир Зеленский, поэтому менять президента Украины никто не спешит. Об этом в разговоре с ТАСС заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Запад неоднороден. Но мне кажется, пока что большую часть Запада Зеленский устраивает», — сказал эксперт. По его словам, речь идёт о европейских государствах, Евросоюзе и верхушке Демократической партии США.

Единственные, кому украинский лидер мешает, — это окружение американского президента Дональда Трампа, добавил Жарихин.

Напомним, ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что западные страны утратили доверие к Зеленскому и подыскивают ему замену. По его мнению, всё упирается в желание контролировать оборонный бюджет Украины и следить за огромными средствами, которые Европа направляет Киеву на военные нужды. Медведчук связал борьбу вокруг бывшего министра обороны Михаила Фёдорова именно с распределением этих денег.