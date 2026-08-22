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22 августа, 08:08

Политолог Жарихин объяснил, почему Запад не меняет Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Большинство западных стран пока устраивает Владимир Зеленский, поэтому менять президента Украины никто не спешит. Об этом в разговоре с ТАСС заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Запад неоднороден. Но мне кажется, пока что большую часть Запада Зеленский устраивает», — сказал эксперт. По его словам, речь идёт о европейских государствах, Евросоюзе и верхушке Демократической партии США.

Единственные, кому украинский лидер мешает, — это окружение американского президента Дональда Трампа, добавил Жарихин.

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Напомним, ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что западные страны утратили доверие к Зеленскому и подыскивают ему замену. По его мнению, всё упирается в желание контролировать оборонный бюджет Украины и следить за огромными средствами, которые Европа направляет Киеву на военные нужды. Медведчук связал борьбу вокруг бывшего министра обороны Михаила Фёдорова именно с распределением этих денег.

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Вероника Бакумченко
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