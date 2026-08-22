Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 08:07

Ульяновская область успешно отразила атаку беспилотников

Губернатор Алексей Русских: Над Ульяновской областью уничтожено 5 БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Сегодня ночью Ульяновская область подверглась атаке с применением беспилотных летательных аппаратов. О произошедшем в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Русских.

По словам главы субъекта, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией региона были перехвачены и уничтожены пять вражеских БПЛА. Обломки аппаратов упали на территории Николаевского и Новоспасского районов.

Алексей Русских подчеркнул, что в результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших. Инфраструктура региона и имущество граждан не получили повреждений.

Власти региона напомнили жителям о правилах безопасности в случае обнаружения опасных объектов. Категорически запрещено производить фото- и видеосъемку пролетов беспилотников, работы систем ПВО, а также публиковать эти материалы в сети Интернет.

«Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни», — акцентировал внимание глава региона.

В случае визуального обнаружения пролёта беспилотного летательного аппарата жителям необходимо незамедлительно сообщать об этом по единому номеру экстренных служб — 112. Оперативные службы продолжают работу в штатном режиме.

Прокуратура Самарской области открыла горячую линию после атаки БПЛА
Прокуратура Самарской области открыла горячую линию после атаки БПЛА

Ранее Минобороны России отчиталось об отражении массированной атаки дронов. Так, за 12 часов, с восьми утра до восьми вечера 21 августа, российские силы ПВО ликвидировали 211 украинских беспилотников над регионами страны. Как уточнили в оборонном ведомстве, атаки были зафиксированы в ряде регионов страны, включая Белгородскую, Брянскую, Орловскую, Тульскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Смоленскую, Рязанскую, Владимирскую и Московскую области, а также Республику Крым и акваторию Чёрного моря. Все 211 беспилотников были успешно перехвачены.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ульяновская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar