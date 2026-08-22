Ульяновская область успешно отразила атаку беспилотников

Сегодня ночью Ульяновская область подверглась атаке с применением беспилотных летательных аппаратов. О произошедшем в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Русских.

По словам главы субъекта, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией региона были перехвачены и уничтожены пять вражеских БПЛА. Обломки аппаратов упали на территории Николаевского и Новоспасского районов.

Алексей Русских подчеркнул, что в результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших. Инфраструктура региона и имущество граждан не получили повреждений.

Власти региона напомнили жителям о правилах безопасности в случае обнаружения опасных объектов. Категорически запрещено производить фото- и видеосъемку пролетов беспилотников, работы систем ПВО, а также публиковать эти материалы в сети Интернет.

«Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни», — акцентировал внимание глава региона.

В случае визуального обнаружения пролёта беспилотного летательного аппарата жителям необходимо незамедлительно сообщать об этом по единому номеру экстренных служб — 112. Оперативные службы продолжают работу в штатном режиме.

Ранее Минобороны России отчиталось об отражении массированной атаки дронов. Так, за 12 часов, с восьми утра до восьми вечера 21 августа, российские силы ПВО ликвидировали 211 украинских беспилотников над регионами страны. Как уточнили в оборонном ведомстве, атаки были зафиксированы в ряде регионов страны, включая Белгородскую, Брянскую, Орловскую, Тульскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Смоленскую, Рязанскую, Владимирскую и Московскую области, а также Республику Крым и акваторию Чёрного моря. Все 211 беспилотников были успешно перехвачены.