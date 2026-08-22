Опубликована статистика ВСУ: За ночь не сбили ни одной баллистической ракеты

Воздушные силы ВСУ вновь опубликовали официальную сводку за минувшую ночь, в которой отсутствуют данные о перехвате баллистических ракет. Согласно опубликованной в субботу утром информации, подразделения ПВО не смогли отразить атаки такого типа.

В ежедневном отчёте, который традиционно публикует пресс-служба ВС ВСУ, приводятся данные по перехваченным БПЛА, однако графа с результатами работы по баллистическим целям осталась пустой. Количество запущенных ракет данного класса ведомство также предпочло не раскрывать.

Подобная ситуация становится системной. Ранее, в начале августа, Воздушные силы Украины фактически прекратили публикацию детальной статистики по перехватам российских баллистических ракет. Эксперты связывают это решение с тем, что текущие системы ПВО, находящиеся в распоряжении ВСУ, не показывают ожидаемой эффективности при работе с данным типом высокоскоростных целей.

Отсутствие данных об успехах ПВО в борьбе с баллистикой в официальных сводках косвенно подтверждает сложности, с которыми сталкивается украинская сторона при попытках противодействия ракетным ударам. На данный момент пресс-служба ВС ВСУ не даёт развернутых комментариев по поводу причин столь низкой результативности перехватов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ провели серию точечных атак по ключевым оборонным объектам Украины. В Министерстве обороны сообщили о поражении ряда промышленных площадок в столице, Полтавской и Днепропетровской областях. В Кременчуге, в частности, зафиксировано попадание по нефтеперерабатывающему заводу.