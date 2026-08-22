Президент Украины Владимир Зеленский, скорее всего, не был организатором покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, но мог знать о подготовке нападения. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на свои источники.

«Что касается возможности организации нападения Владимиром Зеленским, то, по их [источников] мнению, это «трудно представить»... Хотя они и не исключают, что президент Украины мог быть в курсе дела», — пишет Le Figaro. По информации издания, если бы к покушению приложил руку сам Зеленский, это грозило бы ему серьёзными осложнениями в отношениях с Францией.

Собеседники газеты при этом уверены, что за нападением стоят украинские спецслужбы. Остаётся выяснить лишь одно — кто именно готовил операцию: Служба безопасности Украины или Главное управление разведки.

Ранее сам Ермолаев, переживший покушение в Монако, признался, что не понимает истинных причин нападения. В интервью CNN он предположил, что за атакой могли стоять сотрудники украинской военной разведки, которые действовали за деньги в интересах частного заказчика. По версии предпринимателя, организатору могли понадобиться люди с опытом подобных операций, однако в санкцию со стороны украинского руководства он не верит.