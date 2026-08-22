МИД России назвал несостоятельным призыв США уведомлять о пусках ракет

Обращения США и ещё 40 государств, призвавших остальные страны заранее — минимум за сутки — предупреждать о пусках межконтинентальных и подводных баллистических ракет, в Москве расценили как беспорядочные и не имеющие правовой основы. Об этом заявил департамент информации и печати МИД России в ответ на запрос ТАСС.

В ведомстве выразили сомнение, что авторы заявления действительно хотели по-доброму поделиться собственным опытом. В противном случае, по мнению дипломатов, они выбрали бы более спокойный тон.

Вместо этого инициаторы, как отметили в департаменте, показали неуважение к участникам женевской Конференции по разоружению и попытались недобросовестно опереться на её авторитет, растиражировав «свои несостоятельные в правовом плане и сумбурные по сути претензии ко «всем странам»». Там подчеркнули, что подобный шаг только подрывает репутацию как самих составителей документа, так и присоединившихся к нему стран.

При этом в МИД РФ заявили, что не считают Россию адресатом этого обращения. В ведомстве напомнили, что страна участвует в Гаагском кодексе поведения по предотвращению распространения баллистических ракет, а также в ряде двусторонних договорённостей об обмене уведомлениями. По этим механизмам Москва на взаимной основе передаёт данные, в том числе Вашингтону. По оценке дипломатов, заявление обращено к тем государствам, с которыми у США и их союзников подобных договорённостей нет. О каких именно странах идёт речь, в ведомстве предложили судить по тому, что в тексте документа особый акцент сделан на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Напомним, совместное заявление появилось 12 августа на сайте постоянного представительства США при ООН в Женеве. В нём США и 40 других государств призвали все страны сообщать о пусках баллистических и космических ракет не позднее чем за 24 часа. Особо отмечено, что призыв касается прежде всего обладателей ядерного оружия. Подписи под документом поставили США, Великобритания, Канада, Австралия, Япония, Турция и большинство стран Евросоюза, включая Германию, Францию и Италию.

Незадолго до этого заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков связал эту инициативу с резко возросшим риском большого военного столкновения. По его словам, в нынешней напряжённой обстановке даже учебные запуски могут вызвать серьёзную тревогу. В беседе с радио «Комсомольская правда» он напомнил, что одна баллистическая ракета способна нести от четырёх до десяти боеголовок, каждая из которых может быть с ядерным зарядом.