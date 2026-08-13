Обострение конфликта: Раскрыта суть требований союзников США по баллистическим ракетам

Требование 41 страны во главе с США предупреждать о пусках баллистических ракет минимум за сутки связано с резко выросшим риском крупного военного конфликта, заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

«Риск возникновения крупного военного конфликта резко возрос», — цитирует военного эксперта kp.ru.

По его словам, даже учебные старты сегодня способны вызвать серьёзную тревогу на фоне обострения международной обстановки. Собеседник радио «Комсомольская правда» отметил, что одна баллистическая ракета может нести от четырёх до десяти боеголовок, каждая из которых потенциально способна нести ядерный заряд. Именно поэтому государства хотят заранее понимать, идёт ли речь об учениях или о боевом применении.

Специалист напомнил, что Россия и США и раньше взаимно уведомляли друг друга об учебных пусках. При этом районы, откуда подлодки будут запускать ракеты в случае реальных боевых действий с применением ядерного оружия, никто заранее раскрывать не станет.

Напомним, ранее США и ещё 40 государств потребовали предупреждать о пусках баллистических ракет минимум за сутки. В уведомлениях предлагается заранее указывать тип ракеты, время и район старта, а также направление полёта, при этом России среди подписантов нет.