Военный эксперт объяснил, почему США потребовали предупреждать о запусках ракет за сутки

Призыв США и ещё 40 стран заранее сообщать о пусках баллистических ракет может быть попыткой ослабить стратегическое сдерживание России и её партнёров, считает военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов. По его мнению, сигнал в первую очередь адресован РФ, Китаю, Ирану и КНДР.

Специалист обратил внимание, что среди подписавших заявление государств сопоставимыми ракетными возможностями обладают лишь США, Великобритания и Франция. Поэтому требование раскрывать такую информацию нельзя считать полностью взаимным.

Собеседник «Царьграда» также увидел в инициативе стремление повысить осведомлённость НАТО о местах запуска, возможных целях и особенностях применения ракет потенциальных противников. Такие сведения могут использоваться для развития систем перехвата и эшелонированной противоракетной обороны.

По мнению аналитика, в перспективе речь может идти уже не только о разведке, но и о попытках ограничить применение подобных вооружений Россией и её союзниками. Этот процесс он связал в том числе с дальнейшей милитаризацией космоса и развитием средств, способных перехватывать ракеты на разных этапах полёта.

Напомним, США и 40 союзников призвали государства предупреждать о пусках баллистических ракет минимум за сутки. Авторы инициативы предлагают заранее сообщать тип ракеты, предполагаемое время и район старта, а также направление её движения, объясняя это необходимостью снизить риск случайной эскалации.