Россия возвращается на лёд: Студентов допустили к хоккею и керлингу на Универсиаде

Российские студенческие сборные получили допуск к соревнованиям по хоккею и керлингу на Всемирной зимней Универсиаде 2027 года в китайском Чанчуне. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

Турнир пройдёт с 15 по 25 января 2027 года. Для российских хоккеистов Универсиада станет первым крупным международным соревнованием с 2021 года, отметил глава ведомства.

Дегтярёв сообщил о допуске в своём Telegram-канале. Решение позволяет российским студентам выступить в двух командных видах программы Игр — хоккее и керлинге.

Ранее Международная федерация университетского спорта разрешила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Это распространяется в том числе на дисциплины, где международные федерации сохраняют ограничения для российских спортсменов.