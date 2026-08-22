«Никогда не сможет оправиться»: Экс-аналитик ЦРУ вынес приговор Украине

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom дал пессимистичную оценку текущей ситуации на Украине. По мнению эксперта, систематические удары по объектам военной и промышленной инфраструктуры, а также по логистическим узлам наносят стране критический ущерб. Джонсон подчеркнул, что последствия этих атак будут ощущаться Украиной на протяжении многих лет.

«В обозримом будущем Украина никогда не сможет оправиться», — сказал он.

Министерство обороны РФ ранее официально заявило о проведении в субботу серии групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА. Целями стали объекты военной инфраструктуры в Киеве и Киевской области, а также складские помещения с военным имуществом и топливные резервуары в портах Южный и Черноморск. В оборонном ведомстве особо отметили, что атаки направлены исключительно на военные объекты.