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22 августа, 08:59

«Никогда не сможет оправиться»: Экс-аналитик ЦРУ вынес приговор Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина не сможет оправиться от ударов ВС России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom дал пессимистичную оценку текущей ситуации на Украине. По мнению эксперта, систематические удары по объектам военной и промышленной инфраструктуры, а также по логистическим узлам наносят стране критический ущерб. Джонсон подчеркнул, что последствия этих атак будут ощущаться Украиной на протяжении многих лет.

«В обозримом будущем Украина никогда не сможет оправиться», — сказал он.

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Министерство обороны РФ ранее официально заявило о проведении в субботу серии групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА. Целями стали объекты военной инфраструктуры в Киеве и Киевской области, а также складские помещения с военным имуществом и топливные резервуары в портах Южный и Черноморск. В оборонном ведомстве особо отметили, что атаки направлены исключительно на военные объекты.

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Наталья Демьянова
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