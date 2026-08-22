От Калининграда до Курил: Триколор стал символом общей судьбы людей разных взглядов и поколений

Российский триколор стал для миллионов жителей страны символом общей судьбы, который объединяет людей разных поколений и взглядов. Такое мнение в День Государственного флага РФ высказал сенатор и полковник в отставке Игорь Мурог в беседе с 360.ru.

«Хочу сказать, что для современного общества 22 августа давно вышло за рамки формальной даты в календаре. Это день негромкого, но глубокого патриотизма, когда трёхцветное полотнище становится символом общей судьбы миллионов людей разных взглядов и поколений», — отметил сенатор.

По его словам, значение государственного символа сегодня не ограничивается праздничными мероприятиями. Триколор напоминает россиянам об общей истории и связи между людьми, живущими в разных уголках страны. Мурог подчеркнул, что флаг объединяет Россию от Калининграда до Курильских островов.

Одной из главных опор такого единства он считает историческую память. Способность сохранять сплочённость перед лицом любых вызовов времени также остаётся источником силы страны, резюмировал сенатор.

Накануне Дня Государственного флага ВЦИОМ выяснил, что 82% россиян испытывают чувство гордости при виде триколора. Исследование показало, что государственный флаг остаётся для большинства жителей страны одним из главных символов единства и гражданской идентичности.