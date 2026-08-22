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22 августа, 09:26

Выжгли 146 районов: Авиация РФ разнесла аэродромы и ТЭК Украины

ВС РФ поразили аэродром и энергообъекты Украины за сутки

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Минобороны РФ сообщило о массированном поражении целей за минувшие сутки. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Поражению подвергся военный аэродром противника. Кроме того, уничтожены объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Также под огонь попали места хранения дронов и комплектующих к ним.

«Нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 146 районах», — заявили в ведомстве. Российские силы также поразили склады с материально-техническими средствами.

В портах Черноморск и Южный поражены склады ВСУ и резервуары с горючим
В портах Черноморск и Южный поражены склады ВСУ и резервуары с горючим

Российские военные также нанесли точный удар по логистическому центру «Бровары» в Киевской области. Объект является крупным сортировочным комплексом компании «Новая почта». По данным Минобороны РФ, там осуществлялось хранение комплектующих и готовых изделий для беспилотников большой и средней дальности самолётного типа.

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Оксана Попова
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