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Регион
22 августа, 09:54

Орловский губернатор призвал жителей следить за «странными людьми с акцентом»

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Губернатор Орловской области Андрей Клычков обратился к жителям с просьбой внимательнее следить за подозрительной активностью на фоне сохраняющейся угрозы атак и диверсий. По его словам, особую осторожность стоит проявлять за пределами населённых пунктов и в лесных массивах.

Власти просят обращать внимание на людей, которые плохо ориентируются на местности, имеют необычный для региона акцент или ведут себя подозрительно.

Также Клычков призвал сообщать о найденных беспилотниках, тайниках, замаскированных средствах видеонаблюдения и передачи радиосигналов, а также о свежих следах пребывания людей в лесах и заброшенных зданиях.

Губернатор отдельно подчеркнул, что приближаться к подозрительным предметам, трогать или пытаться разобрать их нельзя — это может быть опасно.

При обнаружении чего-либо подозрительного жителям рекомендуют обращаться в УФСБ, полицию или звонить по единому номеру экстренных служб 112.

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Ранее стало известно о задержании иностранца, которого подозревают в подготовке диверсии с использованием беспилотника в Москве. По данным ФСБ, мужчина сотрудничал с украинскими спецслужбами и прибыл в столицу для разведки инфраструктуры. На одном из вокзалов он попытался запустить FPV-дрон, чтобы отслеживать железнодорожные составы с нефтепродуктами и изучать административные объекты. Затем подозреваемый уехал в Мурманск, откуда намеревался нелегально попасть в Норвегию, однако был задержан.

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Александра Мышляева
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