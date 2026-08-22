В ночь на 22 августа на 78-м году жизни умер бывший премьер-министр Эстонии и основатель Партии реформ Сийм Каллас. О его смерти в соцсетях сообщила дочь — глава евродипломатии Кая Каллас.

«С прискорбием должна сообщить, что сегодня ночью умер мой дорогой отец», – написала она.

Сийм Каллас был премьер-министром Эстонии в 2002–2003 годах, а также занимал посты вице-президента Еврокомиссии, министра иностранных дел и министра финансов. Он сыграл ключевую роль во вступлении Эстонии в Евросоюз и НАТО.

Причина его смерти не называется. В 1994 году Каллас основал Партию реформ и долгие годы возглавлял её. До 1990 года состоял в КПСС.

Ранее в возрасте 71 года ушёл из жизни бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев. Он издавал «Севастопольскую газету», был поэтом-песенником и автором-исполнителем. Также участвовал в событиях «Русской весны». После воссоединения Крыма с Россией Соболев вошёл в первый созыв законодательного собрания Севастополя, а в октябре 2014 года стал первым представителем города в Совете Федерации.