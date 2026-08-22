Триколор над Невой: Мосты Петербурга засияют белым, синим и красным

В День Государственного флага России Петербург получит праздничную подсветку в цветах триколора. Как передаёт телеканал «Санкт-Петербург», вечером 22 августа белым, синим и красным засияют Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура.

Мосты Петербурга засияют белым, синим и красным. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Праздничное оформление включат в 20:50 и сохранят до 5:05 23 августа. Кроме того, на Стрелке Васильевского острова с 20:00 до 22:00 будут гореть факелы Ростральных колонн.

Губернатор Александр Беглов отметил, что для Петербурга государственная символика имеет особое значение, а праздничная подсветка должна подчеркнуть единство страны и преемственность поколений.

Белый цвет триколора традиционно связывают с миром и чистотой, синий — с верностью и духовной силой, красный — с мужеством и любовью к Родине.

Ранее ко Дню Государственного флага России запустили масштабную цифровую акцию в 22 регионах страны. В 10:00 по московскому времени на медиафасадах и уличных экранах от Москвы до Владивостока одновременно появился российский триколор. Общая площадь задействованных экранов превысила 71 тыс. кв. м, а организаторы рассчитывают, что за два дня акцию увидят более 10 млн человек.