Посадка, которая спасла 52 жизни: В Петербурге вспомнили подвиг экипажа Ту-124

В Петербурге почтили память экипажа Ту-124, который 62 года назад совершил легендарную аварийную посадку на Неву, сохранив жизни 52 пассажирам. Мероприятие прошло на проспекте Обуховской обороны, где участники возложили цветы и почтили героев, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге почтили память лётчиков Ту-124 и представили проект «Аллея героев». Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

В планах организаторов — создание «Аллеи славы» рядом с Финляндским железнодорожным мостом. Проект предполагает не только увековечивание подвига пилотов, но и создание цифрового пространства, где будут представлены имена других героев, выбранных самими петербуржцами. К разработке концепции аллеи уже привлекли студентов профильных вузов.

«Мы объявили конкурс среди студентов вузов и спрашиваем у них: «Ребята, вы будущие архитекторы, дизайнеры, ландшафтники, историки, журналисты. Расскажите и присоединитесь к проекту, потому что именно от вас зависит, как Петербург будет гордиться нашими подвигами и поступками»», — рассказала попечитель Национальной ассоциации «Детский контроль» Надежда Коротовских.

Ту-124 выполнял рейс из Таллина в Москву, когда у него возникли проблемы со стойкой шасси. Позже на борту отказали двигатели, и экипаж принял решение совершить посадку на воду.

Ранее в Махачкале возложили цветы к памятнику бывшему руководителю Дагестана Магомедали Магомедову. Врио главы республики Фёдор Щукин отметил его роль в истории региона, в том числе в принятии Основного закона и сохранении межнационального согласия.