«Наши главные победы ещё впереди!»: Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с Днём флага

Жители Донбасса под российским триколором осуществили свою мечту о возвращении на родину. Об этом в своём телеграм-канале написал глава ДНР Денис Пушилин, поздравляя земляков с Днём Государственного флага России.

Пушилин поздравил жителей ДНР с Днём российского флага. Видео © Telegram / Пушилин Д. В.

По его словам, именно под этим знаменем люди ощущают преемственность с поколениями, которые в разные времена возводили и оберегали страну. Он отметил, что сегодня бело-сине-красный флаг поднимается над недавно освобождёнными городами и сёлами, а вместе с ним к России возвращаются её исконные земли. За цветами триколора, подчеркнул Пушилин, стоит судьба народа: единство, гордость за большие свершения, забота друг о друге и ответственность перед потомками.

Глава республики добавил, что Донбасс не просто вернулся домой, но и показал пример стойкости и сплочённости. По его мнению, объединившись, люди сумели достойно справиться с любыми испытаниями.

«И я верю — наши главные победы ещё впереди!» — написал он.

Также ранее в России вспоминали историю самого праздника. День Государственного флага отмечают 22 августа, а установлен он был указом президента страны от 20 августа 1994 года. К этой дате традиционно готовят открытки и поздравления — короткие для мессенджеров, тёплые своими словами и торжественные официальные.