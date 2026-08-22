Охотское море кишит акулами: У Сахалина уже третий раз за месяц замечают хищниц у берега

Жители Сахалина опасаются заходить в Охотское море после серии появлений акул возле побережья. По данным SHOT, хищников замечают у берега уже третий раз за последние три недели.

На Сахалине акулу в третий раз за три недели заметили у самого берега. Видео © Telegram / SakhShip

Новый случай произошёл возле мыса Менапуцы в Корсаковском районе. Акула попала в рыбацкие сети неподалёку от берега, однако спустя некоторое время сумела их порвать и уйти обратно в море.

После таких встреч некоторые местные жители, как утверждается, боятся купаться и выходить на воду на сапбордах. Особенно актуальна ситуация в августе, когда на Сахалине приходится пик короткого купального сезона и вода может прогреваться примерно до +20 градусов.

Акул заметили у побережья и во Владивостоке. Сразу три хищницы появились возле Токаревского маяка — популярного места среди жителей города и туристов.

Ранее в американском штате Нью-Джерси на пляже Си-Айл-Сити обнаружили около 30 погибших катрановых акул. Причина массовой гибели пока не установлена. Океанолог Стивен Нагиевиц предположил, что акулы могли попасть в рыболовные сети и затем быть выброшены обратно в море, после чего их вынесло на берег.