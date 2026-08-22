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Регион
22 августа, 10:18

За неделю в сторону Москвы летели 2652 украинских БПЛА, сообщил Собянин

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

За неделю в сторону Москвы было выпущено 2652 беспилотных аппарата. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, отсчёт вёлся с 08:30 15 августа по 08:30 22 августа.

«В сторону Московского региона летели 2652 БПЛА. 493 беспилотника нейтрализованы силами ПВО на подлёте к Москве», — отметил Собянин в соцсетях.

Опубликованная инфографика наглядно демонстрирует: атака беспилотников велась сразу из нескольких регионов Украины. При этом большинство аппаратов пытались прорваться к столице, заходя на цель преимущественно с юга.

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Ранее Минобороны России отчиталось об отражении массированной атаки дронов. Так, за 12 часов, с восьми утра до восьми вечера 21 августа, российские силы ПВО ликвидировали 211 украинских беспилотников над регионами страны. Как уточнили в оборонном ведомстве, атаки были зафиксированы в ряде регионов страны, включая Белгородскую, Брянскую, Орловскую, Тульскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Смоленскую, Рязанскую, Владимирскую и Московскую области, а также Республику Крым и акваторию Чёрного моря. Все 211 беспилотников были успешно перехвачены.

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