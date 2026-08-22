Ко Дню Государственного флага России курсанты Центра «ВОИН» поделились своими размышлениями о патриотизме и государственной символике. По словам ребят, Родина — это прежде всего место, где человек вырос, где формировался его характер и где находятся близкие люди.

Курсанты Центра «ВОИН» рассказали о Родине и гордости за страну. Видео © Telegram / Центр «ВОИН»

Отдельно курсанты говорили о флаге на форме. Для них это не просто символ, а ответственность и напоминание о принадлежности к своей стране.

«Флаг на форме — это не просто флаг, это большая ответственность», — подчеркнули курсанты.

Участники также отмечали, что гордятся Россией и предками, которые защищали её и сражались за возможность будущих поколений жить под мирным небом.

Акцию приурочили к 22 августа — Дню Государственного флага России.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин поздравил земляков с Днём Государственного флага России, подчеркнув, что именно под триколором жители Донбасса смогли вернуться на родину. По его словам, бело-сине-красное знамя олицетворяет преемственность поколений, веками возводивших и защищавших страну, а сегодня его поднимают над освобождёнными городами и сёлами вместе с возвращением исконных российских земель.