Слезть не получилось: Европа закупает всё больше российского урана

Европа так и не смогла избавиться от зависимости от российского урана, хотя и пыталась найти новых поставщиков. Об этом говорится в отчёте компании Sprott Asset Management, на который ссылается издание The Northern Miner.

По подсчётам аналитиков, российское сырьё занимает 16% европейского рынка. В отдельных этапах ядерного топливного цикла показатель ещё выше: на конверсию приходится 24%, а на обогащение урана — 23%.

За минувший год закупки российского урана в странах Евросоюза выросли на 7%. Объём услуг по конверсии прибавил 9%, а по обогащению — 12%.

В Sprott полагают, что энергокомпаниям региона придётся подыскивать другие источники сырья и мощности для переработки топлива. Это способно обострить борьбу за услуги западных и дружественных поставщиков.

«Европейским энергетическим компаниям необходимо обеспечить альтернативные поставки урана и мощности по переработке топлива для замены российских материалов», — заявил The Northern Miner директор по управлению продуктами ETF в Sprott Джейкоб Уайт.

Отдельная сложность для отрасли — вложения в новые производства. Глава компании Urenco Борис Шухт ранее говорил Reuters, что бизнесу трудно решаться на инвестиции в обогатительные мощности. По его словам, мешает неясность вокруг будущего российского импорта.

До этого Великобритания объявила, что выделит 210 млн фунтов стерлингов (более 280 млн долларов) на поддержку работы украинских АЭС в ближайшие два года. Деньги пойдут на поставки обогащённого урана британского производства. Финансирование проведут через государственное агентство UK Export Finance. Как сообщила канцелярия британского премьера, топливо для украинских станций поставит компания Urenco.