Во Львове загорелся электроламповый завод «Искра»
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Во Львове произошёл пожар на территории электролампового завода «Искра». Об этом сообщает УНИАН.
Причины возгорания пока неизвестны. Информации о взрывах в регионе не поступало.
Власти призвали местных жителей закрыть окна. О других последствиях пожара пока не сообщается.
Завод «Искра» выпускает электролампы и светильники. Ранее предприятие было одним из крупнейших производителей ламп накаливания в СССР.
Ранее в результате комбинированного удара ВС РФ по Киеву, по предварительным данным, возникли пожары на территории авиационного предприятия и нескольких складских объектов. Спутники NASA зафиксировали крупное возгорание в Святошинском районе, в районе предприятия «Антонов».
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