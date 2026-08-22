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Регион
22 августа, 11:53

Во Львове загорелся электроламповый завод «Искра»

Обложка © Telegram / УНИАН

Обложка © Telegram / УНИАН

Во Львове произошёл пожар на территории электролампового завода «Искра». Об этом сообщает УНИАН.

Причины возгорания пока неизвестны. Информации о взрывах в регионе не поступало.

Власти призвали местных жителей закрыть окна. О других последствиях пожара пока не сообщается.

Завод «Искра» выпускает электролампы и светильники. Ранее предприятие было одним из крупнейших производителей ламп накаливания в СССР.

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Дарья Денисова
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