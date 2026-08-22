Во Львове загорелся электроламповый завод «Искра»

Во Львове произошёл пожар на территории электролампового завода «Искра». Об этом сообщает УНИАН.

Причины возгорания пока неизвестны. Информации о взрывах в регионе не поступало.

Власти призвали местных жителей закрыть окна. О других последствиях пожара пока не сообщается.

Завод «Искра» выпускает электролампы и светильники. Ранее предприятие было одним из крупнейших производителей ламп накаливания в СССР.

Ранее в результате комбинированного удара ВС РФ по Киеву, по предварительным данным, возникли пожары на территории авиационного предприятия и нескольких складских объектов. Спутники NASA зафиксировали крупное возгорание в Святошинском районе, в районе предприятия «Антонов».